Мурманская область официально признана родиной Морозко

Теперь на карте отметили и Мурманскую область. Ее признали родиной сказочного персонажа Морозко. Фото: Кадр из фильма.

С 2010 года в нашей стране существует культурно-туристический проект «Сказочная карта России», который объединяет информацию о местах рождения или проживания героев отечественных сказок, былин и сказов. Задача проекта заключается в том, чтобы привлечь внимание к регионам в качестве туристических мест с богатым культурным наследием.

Теперь на карте отметили и Мурманскую область. Ее признали родиной сказочного персонажа Морозко. Ведь именно у нас вблизи Оленегорска снимали одноименный фильм режиссера Александра Роу. Заполярье стало 32 регионом, который присоединился к «Сказочной карте России».

- Появление нового героя всегда опирается на несколько факторов - краеведческих и исторических обоснованиях, туристическому потенциалу, а также с точки зрения гармоничности восприятия образа именно в данном регионе. Все эти условия идеально подходят к Мурманской области. Решающим моментом стал факт, что именно здесь уже несколько лет проходит одноименный фестиваль «Морозко», поддерживая именно тот образ из сказки. Выбор очевидный, - рассказал «КП» автор проекта Алексей Козловский. - Я, как автор проекта, заметил, что в связи дефицитом, скажем так, сказочных идей, имя Морозко стало всплывать в Центральной России и Поволжье безо всяких на то оснований. Посоветовавшись с коллегами, решили, что все указывает на Мурманскую область. Фестиваль в честь Морозко, съемки сказки, да и откуда мог по России шагать Морозко, если не с Кольского полуострова?

За основу визуального образа героя на карте взяли эскиз костюма Морозко к фильму, созданный художником Евгением Галеем.

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