Красоты Мурманской области попали в мини-фильм немецкого режиссера

Северянам будут знакомы кадры с памятниками «Алеша», «Маяк» и ледоколом «Ленин». Фото: Скринщот видео.

Немецкий режиссер Винсент Урбан снял небольшой фильм под названием In Russia, то есть «В России». Вместе со своими друзьями он проделал долгий путь, совершив четыре поездки в нашу страну, каждая из которых продлилась 10 дней.

Съемочная группа побывала в шести местах в разное время года. Москву посетили весной, Камчатку осенью, а Мурманск, Салехард и озеро Байкал зимой. По итогу получилось качественно снятое видео метражом 6 минут, в котором под эпичную музыку показана русская культура, характеры местных жителей, красота природы и обитатели фауны.

Северянам будут знакомы кадры с памятниками «Алеша», «Маяк» и ледоколом «Ленин». Возможно, в будущем кольская земля привлечет еще чье-нибудь внимание, и жители области снова смогут увидеть родной край взглядом туриста.

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