В Мурманск приедет режиссер фильма «Левиафан» Андрей Звягинцев

Одним из гостей форума станет кинорежиссер и сценарист, дважды номинант на премию «Оскар» – Андрей Звягинцев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Режиссер фильма «Левиафан» Андрей Звягинцев станет одним из гостей IV Международного форума «Креативные индустрии Арктического региона: опыт и перспективы развития». Он состоится в Мурманском арктическом государственном университете 25 ноября.

Участниками форума станут более 500 человек, экспертами вступят более 30 человек. География мероприятия достаточно широка. Среди гостей представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Томска, Симферополя, Архангельска, Екатеринбурга, а так же гости из Финляндии, Норвегии, США, Индии, Китая. Во время форума покажут профессиональные и любительские фильмы об Арктике, обсудят работы по урбанистике, развитию туризма арктического региона и многое другое.

Одним из гостей форума станет кинорежиссер и сценарист, дважды номинант на премию «Оскар» – Андрей Звягинцев. В России он известен по фильмам «Левиафан» (снимался в Мурманской области) и «Нелюбовь». В рамках фестиваля состоится творческая встреча с Андреем Звягинцевым

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