Икону «Кольская троица» изготовили в Москве по заказу Мурманской епархии

Некоторое время назад образ прибыл в Мурманскую область. Фото: Мурманская епархия.

В Москве по заказу Мурманской епархии написали икону «Кольская троица» – преподобных Феодорита Кольского, Трифона Печенгского и Варлаама Керетского. Их образы почитаемы на Севере как святые.

– Икону создали на кафедре иконописи Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Довольно долго разрабатывались житийные клейма, согласовывались главные сюжеты жизни каждого святого, их образы. На завершение работы потребовались почти два года,– сообщил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Некоторое время назад образ прибыл в Мурманскую область. Его планируют принести на два соборных богослужения в рамках торжеств, приуроченных к 25-летию Мурманской епархии. Первое состоится 25 декабря в Свято-Никольском кафедральном соборе Мурманска, а второе – 28 декабря в Свято-Троицком Трифоновом Печенгском мужском монастыре.

Некоторое время после завершения торжеств икона будет находиться в Епархиальном управлении. После ее передадут в один из новых храмов.

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