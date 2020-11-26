Появились подробности о гибели рыбака на озере Нижнее Чекко рядом с Зареченском

Северянин удил там рыбу не один. Фото: vk.com/szrpso

Следователи сообщили подробности трагедии, которая случилась на берегу озера Нижнее Чекко близ поселка Зареченска, что находится в Кандалакшском районе. Напомним: там провалился под лед и утонул рыбак. Тело северянина нашли в воде спасатели, которые передали его сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас стало известно, что мужчина удил рыбу не один.

- 24 ноября пятеро мужчин приехали на водоем, чтобы заняться подледной зимней рыбалкой. Трое из них остались рыбачить у берега, а двое других пошли на само замерзшее озеро и, не приняв во внимание состояние льда, провалились в воду. Одного из северян удалось спасти, а другой утонул. Его тело было обнаружено 25 ноября после поисковых мероприятий, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Погибшим оказался житель Кандалакши 1945 года рождения. Причиной его смерти стала асфиксия от закрытия дыхательных путей водой.

По данному факту следователями организована процессуальная проверка.

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