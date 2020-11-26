На озере Нижнее Чекко рядом с Зареченском рыбак провалился под лед и утонул

Следователи проводят проверку. Фото: vk.com/szrpso

В Мурманской области нашли тело рыбака, который утонул озере Нижнее Чекко, что находится близ поселка Зареченск. Известно, что северянин провалился под лед и выбраться из воды, к сожалению, не смог.

- 25 ноября сотрудники поисково-спасательного подразделения "Кировск" Мурманского АКАСЦ выезжали в Кандалакшский район для проведения водолазных работ.Спасатели, используя водолазное снаряжение, разыскали тело, транспортировали его на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Как уточнила "КП" старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович, следственный отдел в Кандалакше по данному факту проводит проверку. Более подробная информация будет известна позже.

Напомним: в Мурманской области мужчина ударил собутыльника, испугался, что убил его и поэтому поджег. Предполагаемого убийцу задержали по горячим следам.

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