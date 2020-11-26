В аэпоропорту "Мурманск" заметили толпу китайцев в защитных костюмах

Иностранцы летят с вахты на буровой платформе. Фото: Евгений Ширшов

Пока коронавирус бушует, иностранные гости в Мурманскую область не заглядывают. Однако на днях в аэропорту Мурманск" увидели толпу жителей Китая, которые ждали своей очереди на вылет в защитных медицинских костюмах и рюкзаками за спиной. Фотографией поделились в паблике "Мурманск" на Facebook.

- Их много, дружны, крикливы и полностью экипированы. Все-таки идея зачатия под северным сиянием намного сильнее всех пандемий, - иронично отметил автор поста Евгений Ширшов.

Но как оказалось на самом деле, китайцы вовсе не были туристами.

- Это был экипаж китайского судна-тяжеловоза, они работают в Кольском заливе на нефтяной буровой платформе, и периодически смены меняются. Иностранных туристов у нас сейчас нет, - рассказал "КП" авиационный эксперт Эдуард Домбай.

Напомним: в Мурманской области станет доступна электронная виза для иностранных граждан. Это поможет улучшить приток туристов в регион после снятия ограничений.

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