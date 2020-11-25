Погода в Мурманске и области на 26 ноября 2020 года: снег, туман и гололедица

26 ноября в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Заполярье начинается похолодание, поэтому северянам не помешает утеплиться.

26 ноября в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пойдет снег. Возможны туман и изморозь. Ветер ночью юго-восточный, днем северо-восточный умеренный. Ночью температура воздуха будет колебаться от -3 до -8 градусов, а при прояснениях от -13 до -18. Днем от +1 до -4°, на севере до -9. На дорогах гололедица.

- 26 ноября погоду Кольского полуострова будет определять циклон с центром над Карелией. По Мурманской области ожидается временами снег, на юге области порывистый ветер, повышение температуры воздуха днем до +1-5 градусов. 27-28 ноября наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: осадки постепенно прекратятся, ожидается преобладающая температура воздуха -3-8° при прояснениях -9-14, - сообщает мурманский гидрометцентр.

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