Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко: «Ситуация с наличием лекарств в аптечной сети является напряженной и непростой»

Сейчас с федеральным министерством отрабатываются поставки самых востребованных лекарств для лечения ОРВИ и коронавируса. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В пандемию коронавируса то и дело случается дефицит разных товаров. Весной не хватало масок и антисептиков, а лимон, имбирь и чеснок по цене стали золотыми. Осенью появилась новая проблема: из аптек стали исчезать противовирусные препараты. Причин две: выросло число заболевших, а некоторые северяне закупаются лекарствами впрок, боясь, что потом не смогут их купить. И тем самым создают дефицит.

- Ситуация с наличием лекарств в аптечной сети является напряженной и непростой по всей стране, Мурманская область, к сожалению, не исключение. Этот вопрос губернатор Мурманской области Андрей Чибис поднимал также на заседании федерального оперативного штаба под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, говоря о необходимости оказания содействия регионам в решении данного вопроса. Такое поручение Минпромторгу России дано, - прокомментировала ситуацию первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

Сейчас с федеральным министерством отрабатываются поставки самых востребованных лекарств для лечения ОРВИ и коронавируса. При этом учитывается мнение самих фармацевтов, так как в регионе все аптеки частные.

- Стали поступать первые предложения от потенциальных поставщиков, но решения о целесообразности закупок представители аптечного бизнеса принимают, конечно, самостоятельно. Совместная работа правительства, Минпромторга России и аптек в этом направлении будет продолжена. Вместе с тем, необходимо отметить, что все пациенты с подтвержденным CoVID-19, которые проходят лечение в стационарах Мурманской области, все необходимые лекарства получают в полном объеме и бесплатно, пациенты лечащиеся на дому также получают необходимые препараты бесплатно за счет средств областного бюджета в том числе. Для этого министерство здравоохранения Мурманской области сформировало резерв лекарственных средств и поддерживает его на уровне не снижаемого запаса, - рассказала Оксана Демченко.

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