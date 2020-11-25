Следователи проверяют информации о нападении на несовершеннолетнюю в Мурманске

Детали этой истории стали известны благодаря соцсетям. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Следователи проводят процессуальную проверку по заявлению от жительницы Мурманска, которая сообщила о нападении на ее несовершеннолетнюю дочь.

Детали этой истории стали известны благодаря соцсетям.

- Вчера [24 ноября] на мою дочь напал в подъезде маньяк (с ней все нормально), хорошо, что громко кричит. Приметы: невысокого роста, не русские черты лица, золотые передние зубы, в черной трикотажной шапке. Дело было в доме на переулке Русанова, так что ходит он по центру, скорее всего. камер нет, зашел за ней в подъезд, - опубликовала рассказ матери девочки с ее разрешения жительница Мурманска Ирина Морская. Она уточнила, что женщина является педагогом по допобразованию.

Сейчас ведутся поиски мужчины. Противоправных действий в отношении девушки не было совершено.

Напомним: недавно жительница Мурманска заявила, что ее муж спас от педофила девочку, однако в полицию обращаться они не стали.

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