В Оленегорске пристава осудили за превышение должностных полномочий

Преступление выявлено благодаря взаимодействию с сотрудниками УФСБ России по Мурманской области. Фото: Александр ГЛУЗ

В Оленегорске суд признал виновным судебного пристава в превышении должностных полномочий.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый, будучи заместителем начальника отдела судебных приставов города Оленегорска, в ноябре 2016 года незаконно снял запрет на регистрационные действия в отношении имущества коммерческой организации, который был наложен еще в 2013 году.

Мужчина изготовил от своего имени соответствующее постановление и предоставил его в отдел Управления Росреестра по Мурманской области. В результате в 2017 году имущество было отчуждено. Ущерб от этих действий превысил 940 тысяч рублей.

– При этом денежные средства в счет погашения задолженности по исполнительному производству не поступили, задолженность перед взыскателями в размере порядка 3 миллионов рублей погашена не была, что повлекло за собой существенное нарушение прав и законных интересов организаций–взыскателей, – сообщили в региональном Следственном комитете.

Преступление выявлено благодаря взаимодействию с сотрудниками УФСБ России по Мурманской области.

В отношении пристава было возбуждено уголовное дело. Впоследствии подсудимый признал в полном объеме вину в инкриминируемом преступлении. Суд приговорил его к штрафу в 70 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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