Продукты на Первомайском рынке Мурманска проверили на радиацию

Превышений по радиационному фону на территории рынка также не зарегистрировано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Продукцию и помещения Первомайского рынка в Мурманске сотрудники ветеринарного контроля проверили на радиацию. Замеры естественного радиационного фона проводили дозиметром ДРГ 01Т1.

- Для исследования отобрали мясо свинины и говядины, мясо птицы и овощи: картофель, огурцы и помидоры. Вся представленная продукция была произведена в Российской Федерации. Образцы исследовали на наличие радиоактивных изотопов: цезий-137 и стронций-90, - сообщили специалисты Мурманской облветлаборатори.

Лабораторные исследования показали, что превышений по содержанию цезия -137 и стронция – 90 в образцах нет. Превышений по радиационному фону на территории рынка также не зарегистрировано.

Напомним: периодически на содержание тяжелых металлов и радиацию проверяют пастбища оленей и их кормовую базу - ягель, а также морепродукты от рыбы и креветок до морского ежа.

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