Число умерших от коронавируса в Мурманске на 23 ноября 2020 года составило 437 человек

Коронавирус продолжает одолевать жителей Заполярья. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области сейчас оставляет желать лучшего, так как с каждым днем растет количество больных и летальных исходов. По данным оперативного штаба, в регионе за минувшие сутки умерли еще 6 человек. Всего - 437 смертей. И это точно не предел. Напомним: рекорд был зафиксирован 7 и 14 ноября, когда каждый день умирали сразу 9 человек.

С начала пандемии COVID-19 подхватили 25460 жителей Заполярья. 278 новых случаев было выявлено за последние 24 часа. Больше всего заболевших приходится на Мурманск (+111, всего 13075), на втором месте Североморск (+31, всего 2605), а замыкает печальную тройку Белокаменка (2354). Среди госпитализированных - 80-83% переносят болезнь в легкой форме или средней тяжести, 17% - тяжелые больные.

Выздоровел 21523 пациента, или 85%, из них 192 поправились за минувшие сутки.

Напомним: результаты тестов на коронавирус будут присылать по SMS. В ближайшее время начнется тестирование такой системы.

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