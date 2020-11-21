Житель Мурманска сообщил о взрыве чужого дома, чтобы отомстить соседям

Мужчина спьяну решил отомстить соседям. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

17 апреля этого года 34-летний мурманчанин проводил вечер за распитием спиртного в коммунальной квартире в Ленинском округе. Опьянев, мужчина пришел на кухню, где между ним и соседями завязался конфликт. Те стали угрожать ему вызовом полиции, так как он находится в нетрезвом состоянии.

В ответ на это злоумышленник вернулся в свою комнату и сообщил о готовящемся взрыве жилого дома в управление по ГО ЧС и ПБ Мурманской области. Однако при звонке северянин назвал адрес в районе Росляково, то есть ложную информацию.

Ленинский районный суд вынес приговор в отношении неработающего мурманчанина, который уже был неоднократно судим. Его обвинили по ч. 1 ст. 207 УК РФ - ложное сообщение о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений. Окончательное наказание на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений злоумышленнику назначили в виде лишения свободы на 1 год и 7 месяцев.

Кроме этого осужденный обязан возместить затраты на работу экстренных служб: УМВД Мурманска - 3391 рубль, УМВД по Мурманской области - 663 рубля, управлению ГОЧС и ПБ Мурманской области - 1962 рубля, УФСБ по Мурманской области - 9761 рубль, отделу вневедомственной охраны по городу Мурманску - 1882 рубля и Мурманоблгазу - 5373 рубля. Также мужчине придется оплатить 22 тысячи за процессуальные издержки.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

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