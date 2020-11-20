Пять полицейских Терского района скрыли часть информации о доходах

Нарушение за период с 2017 по 2019 годы выявили в прокуратуре Терского района. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пять должностных лиц пункта полиции по обслуживанию Терского района МО МВД России «Кандалакшский» нарушили закон «О противодействии коррупции» и предоставили не полные сведения о своих доходах и имеющихся у них счетах в банках.

Нарушение за период с 2017 по 2019 годы выявили в прокуратуре Терского района. По данным фактам прокуроры вынесли в адрес МО МВД России «Кандалакшский» представление. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.

Напомним: согласно действующему законодательству, правоохранители ежегодно отчитываются о своих доходах и счетах в банках. Эта информация об этом находится в открытом доступе.

Ранее выяснилось, что сотрудники налоговой в Мурманске скрывали свои доходы. 33 работника ИФНС нарушили закон о противодействии коррупции. А ранее трех депутатов в Мурманской области лишили полномочий из-за нарушения закона о коррупции. Должностные лица не полностью отчитались о своих доходах.

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