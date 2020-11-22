Общественники Мурманской области не могут добиться ответа, почему памятник героям-подводникам в Лиинахамари лишился охраны

Памятник был исключен из списка выявленных объектов культурного наследия.

У памятника героям-подводникам в Лиинахамари непростая судьба. С момента его установки монумент ни разу не приводили в порядок. А в сентябре этого года он и вовсе рухнул с постамента.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, так как на памятнике нашли следы троса, которые говорят о том, что его стащили намеренно. Сейчас уже известно, что достопримечательность восстановят. Но общественников мучает другой вопрос: почему монумент находится на арендованной частой фирмой земле и не получит охранного статуса?

48 дней назад Мурманское областное отделение ВООПИиК обратилось в министерство культуры Мурманской области, чтобы ознакомиться с актом государственной историко-культурной экспертизы за подписью эксперта В.Ф. Гуляева, на основании которой "Памятник героям-подводникам Северного флота, посвященный прорывам подводников в гавань Лиинахамари в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." был исключен из списка выявленных объектов культурного наследия. Упоминание о нем содержится в распоряжении комитета по культуре и искусству Мурманской области от 19.04.2018 года.

Но ответа не было.

- Ответ из прокуратуры пришел спустя 40 дней! Из него следует, что акт историко-культурной экспертизы поступил в комитет 08.06.2017 года и был размещен в разделе обсуждения. Теперь, конечно, его там нет. Но не выбросили же! Нас упорно не хотят знакомить с документом, из-за которого памятник подводникам лишился охраны! А мы, по-прежнему, хотим знать какие доводы нашел эксперт для отрицательной экспертизы, - сообщила Светлана Водопьянова, ответственный секретарь МОО ВООПИиК.

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