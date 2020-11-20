Депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Лященко заболел коронавирусом

Алексей Лященко не первый народный избранник подхвативщий COVID-19. Фото: gov-murman.ru.

Увы, от коронавируса никто не застрахован. Кто-то из нас может сесть на удаленку и сократить риск заражения, но другие в силу особенностей работы это сделать не могут.

Депутатам Госдумы тоже дома не посидеть. В начале ноября спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что уже 117 народных избранников переболели коронавирусом. Теперь этот список пополнился. О своей болезни сообщил депутат от Мурманской области Алексей Лященко.

- Друзья, к сожалению, болезнь коснулась и меня. Последний тест показал положительный результат на COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции, чувствую себя нормально, - написал Алексей Лященко на личной странице в соцсети.

Напомним: ранее коронавирусом заразились министр спорта Мурманской области Денис Клебанов, экс-министр культуры Евгений Гоман, глава администрации Мурманска Евгений Никора. От осложнений, вызванных болезнью, умерла и.о. министра культуры Наталья Иванова.

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