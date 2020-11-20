Уроженка Мурманска Яна Куницкая обручилась с бойцом UFC Тиаго Сантосом

Яна Куницкая и Тиаго Сантнос объявили о помолвке.

Осенью прошлого года уроженка Мурманска Яна Куницкая и боец из Бразилии Тиаго Сантос перестали скрывать свои отношения. Пара уже несколько лет живет в США. С тех пор в Instagram обоих спортсменов стали часто появляться совместные фотографии.

А на днях Яна опубликовала фотографию своей руки с обручальным кольцом на безымянном пальце.

- Миссис Маррета, - подписала россиянка фотографию.

Маррета - это прозвище Тиаго. К слову, весной СМИ сообщали, что пара ждет ребенка, ссылаясь на запись Яны в Instagram, где она опубликовала снимок УЗИ. Однако официально Яна и Тиаго ничего не комментируют. Более того, недавно Куницкая подписала контракт на новый бой в UFC. Он состоится 20 февраля в Вегасе. В своем последнем бою - 9 августа - Яна победила представительницу Латвии Юлию Столяренко.

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