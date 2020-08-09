Бой мурманчанки Яны Куницкой в Лас-Вегасе войдет в учебники истории UFC

Яна Куницкая одержала очередную победу. Фото: Instagram

8 августа в Лас-Вегасе состоялся очередной бой жительницы Мурманска Яны Куницкой. Напомним: в июне северянка подписала контракт на новый бой в UFC, который должен был состояться 1 августа. Но в итоге сражение перенесли на 8 число. Яна Куницкая должна была встретиться с бразильянка Кетлин Виейра. Но в итоге в октагоне ее ждала Юлия Столяренко из Литвы.

- У меня новая соперница, но цель не изменилась, - прокомментировала это событие Яна Куницкая.

Спортсменка сдержала слово и не только одержала победу над литовкой, но и поставила рекорд.

- Бой заработал место в учебниках истории UFC за самый высокий дифференциал ударов в женской категории 135 фунтов. 209/30 – самая большая разница в ударах в истории женского легкого веса, - отметила после своего сражения северянка, которую поклонники уже засыпали поздравлениями.

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