Погода в Мурманске и области на 19 ноября 2020 года: мокрый снег и до -2 градусов

В регионе похолодает. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последнее время погода не радует жителей Мурманской области снегом. Температура воздуха с регионе даже выше, чем в средней полосе России. Поэтому главная елка, которую уже наряжают в центре Мурманска, печально стоит посреди слякоти, а в Хибинах не могут открыть горнолыжный сезон из-за нехватки снежного покрова. К счастью, к концу недели все должно измениться.

- В ближайшие дни ожидается смещение активного атлантического циклона через Кольский полуостров. В Мурманской области ожидается мокрый снег, снег, наиболее интенсивный днем 19 ноября и ночью 20 ноября. 20-21 ноября местами сильный порывистый ветер, температура воздуха будет постепенно понижаться, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

19 ноября будет облачно с прояснениями, днем пройдет снег. Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха от -3 до +2 градусов в течение суток. Днем местами гололедица.

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