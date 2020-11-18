В Хибинах не хватает снега для открытия горнолыжного сезона

Хибинам нужен снег! Фото: vk.com/bigwood

В этом ноябре снега в Мурманской области как кот наплакал, и даже в горах его лежит недостаточно, чтобы устраивать гонки на лыжах или рассекать склоны на сноуборде. Сотрудники горнолыжного курорта BigWood, что находится в Кировске, рассказали, что из-за недостатка белых мух пришлось отложить открытие сезона катаний.

- Если в прошлом году можно было уже в начале ноября уверенно говорить об устойчивом снежном покрове и достаточно хорошем количестве снега, то в этом году ноябрь не балует. Пока на склонах и выкатах очень бедно со снежным покрывалом, хоть визуально все и покрыто снегом, но уровень его колеблется в пределах 10-15 сантиметров, чего совершенно недостаточно для подготовки склонов техникой и катания. Есть, конечно, наметы и передувы хорошей высоты, но общей картины не меняет, - печально отмечают в группе горнолыжного курорта.

К счастью, уже к этим выходным синоптики обещают снег на Кольском полуострове, что не может не радовать. Любителям зимнего спорта осталось только подождать, когда белое покрывало прочно обоснуется в горах.

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