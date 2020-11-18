Завершены поиски 14-летней девочки из Мончегорска и молодого человека из Мурманска

В отношении северян никаких противоправных действий не совершалось. Фото: Олег ЗОЛОТО

Поиски 14-летней Карины Яковчук из Мончегорска и 21-летнего Александра Патракова из Мурманска увенчались успехом. Напомним: девочка ушла из дома 16 ноября, а молодой человек в этот же день в 5 утра уехал на Lada Priora, и с тех пор его не видели. К счастью, обоих отыскали целыми и невредимыми.

- Дочка нашлась. Жива, здорова. Спасибо всем огромное за помощь и за поддержку! - отметила на личной странице в соцсетях мать пропавшей северянки Анастасия Яковчук.

Как уточнила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович, в отношении девочки каких-либо действий преступного характера не совершалось.

Мурманчанина тоже нашли. Сестра Александра Патракова рассказала "КП", что парень уснул в машине.

- Один мужчина написал в соцсетях под постом с ориентировкой, что видел машину в Верхнетуломском. Я с ним списалась, он сходил и проверил ,есть ли там брат. Оказалось, он спал в автомобиле. Чувствует себя хорошо, сейчас беседует с правоохранителями, - сообщила Оксана Патракова.

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