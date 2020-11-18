Полезные телефоны в Мурманске, куда звонить, если нужна информация по коронавирусу

Куда звонить, если заболел коронавирусом, в Мурманске? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы искренне желаем вам, чтобы эти телефоны вам не пригодились. Но если вы или ваши близкие столкнулись с болезнью, в том числе с коронавирусом, сохраните себе телефоны, которые помогут вам сориентироваться в ситуации. Куда звонить, если заболел коронавирусом, в Мурманске?

«Горячие линии» по CoVID-19:

- колл-центр: 8 (800) 222-51-00 — бесплатно для всех звонков (в том числе в роуминге);

- по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции можно написать в WhatsApp-приемную по номеру 8 921 046 03 93.

- по вопросам стимулирующих выплат работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19: круглосуточно по телефонам: 8 800 222 51 00.

«Горячие линии» министерства здравоохранения Мурманской области по другим вопросам: - оплата труда медицинских работников: ежедневно (с понедельника по пятницу) с 14.00 до 17.00 по телефону 8 (8152) 486-133;

- медицинская помощь населению Мурманской области: ежедневно (с понедельника по пятницу) с 09.00 до 18.00 по телефону 8 (8152) 486-116;

- льготные лекарственное обеспечение: ежедневно (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 13.00 по телефону 8 (8152) 486-125;

- обезболивание, назначение и выписывание наркотических и психотропных лекарственных препаратов: круглосуточный прием обращений граждан по телефону диспетчерской службы 8 (8152) 560-185;

- отпуск наркотических и психотропных лекарственных препаратов аптечными организациями: ежедневно (с понедельника по пятницу) с 09.00 до 17.00 по телефону 8 (8152) 486-164.

Направить обращение можно и онлайн - на официальном сайте министерства здравоохранения Мурманской области открыт раздел «Интернет-приемная».

Для вызова врача на дом у каждой поликлиники есть свой сервис.

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