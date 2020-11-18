Работа Единой дежурно-диспетчерской службы в Мурманске приостановлена

Как долго будет длиться технический сбой, не уточняется. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работа диспетчерской службы «051» приостановлена по техническим причинам, об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в Мурманском муниципальном бюджетном учреждении «Единая дежурно-диспетчерская служба». В службе 051 принесли извинения за неудобства. Если у вас возникли коммунальные проблемы - сообщайте о них в свои управляющие компании, товарищества собственников жилья и товарищества собственников недвижимости напрямую.

Как долго будет длиться технический сбой, не уточняется.

Ранее в связи с недоступностью городского номера телефона Единой дежурно-диспетчерской службы прием обращений в сфере жилищно-коммунального хозяйства Мурманска для абонентов мобильного оператора «Теле-2» северян, пользующихся услугами этого оператора, просили звонить по альтернативному номеру 40-06-40.

Напомним, осенью в Мурманской области заработала единая горячая линия ЖКХ, куда можно пожаловаться на отсутствие отопления.

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