Житель Мурманска ввязался в драку и потерял клатч с 50 тысячами рублей

Мужчина в драке потерял крупную сумму денег. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мурманчанин потерял клатч с крупной суммой денег, ввязавшись в уличную драку.

На днях в дежурную часть отдела полиции № 1 областного центра обратился 35-летний мужчина. Он рассказал, что вместе с другом прогуливался в Октябрьском округе. На улице к мужчинам подошли двое неизвестных. Между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Во время нее мужчина получил несколько сильных ударов по лицу. Примерно в этом время у него вылетел на землю мужской клатч, в котором были 50 тысяч рублей. Пропажу денег мурманчанин обнаружил через некоторое время.

Полицейские установили всех участников конфликта. Через некоторое время был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый безработный 2002 года рождения. Во время допроса мужчина сознался в преступлении и сообщил, что потратил похищенные деньги на личные нужды.

– Также в ходе проверки установлен злоумышленник, который нанес телесные повреждения потерпевшему, по результатам проведения медицинской экспертизы будет решаться вопрос о привлечении виновного лица к ответственности, – сообщили в региональном УМВД.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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