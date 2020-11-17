В Кировске водитель помог человеку в инвалидной коляске выбраться из снежной каши

Водителя похвалили за добросердечный поступок. Фото: скрин

В нашем мире сейчас столько злости, ненависти и негатива, что создается впечатление, будто хорошие поступки остались где-то в прошлом. Однако это не так. Добро можно увидеть даже, в оказалось бы, ничем не примечательных вещах.

Так, в Кировске проезжавший мимо водитель, заметил, как на противоположной стороне улицы человек в инвалидной коляске пытается выбраться из снежной каши на тротуаре, но его попытки успехов не приносят. Не долго думая, отзывчивый мужчина остановил свое авто и выкатил застрявшего в снегу северянина на ровную дорогу.

В комментариях к видео в паблике "Суровая реальность" местные жители похвалили водителя и отметили, что такой добросердечный поступок заслуживает уважения, даже несмотря на то, что так и должен поступать любой порядочный человек.

Напомним: в Мурманске наградили 8-летнего мальчика, который спас пожилую женщину. Денис Садов не растерялся и проявил отвагу в непростой ситуации.

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