Пять городов Мурманской области подсветят здания фиолетовым цветом в поддержку Всемирного дня недоношенных детей

В Мурманске это будет Ледовый дворец и областная филармония, в Полярных Зорях - городской Дворец культуры, в Коле - дом на улице Каменный остров, 5. Фото: Антон ЗАБИРОВ

17 ноября по всей стране проводятся мероприятия в поддержку Всемирного дня недоношенных детей. Не отстает и Мурманская область. В этом году пять городов региона зажгут на зданиях подсветку фиолетового цвета, который символизирует надежду, сострадание и открытость.

В Мурманске это будет Ледовый дворец и областная филармония, в Полярных Зорях - городской Дворец культуры, в Коле - дом на улице Каменный остров, 5. В Апатитах будет подсвечен Дворец культуры имени Егорова и гимназия №1, а в Кандалакше - гостевой дом «Гринвич».

Компания запущена фондом «Право на чудо», который занимается поддержкой семей с детьми, родившимися раньше срока.

- Кампанией #мнеНЕфиолетово мы хотим показать, что родители не одни, что рядом есть множество других семей, в которых дети родились раньше срока, и даже детей с экстремальным весом врачам сегодня удается выхаживать - многие к 3-4 годам догоняют сверстников, - сообщается на сайте фонда.

Любой желающий может прочитать истории детей, родителей и врачей на сайте, а также поддержать хештег #мнеНЕфиолетово в соцсетях.

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