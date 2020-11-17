В Мурманске, упав с высоты, разбилась 64-летняя женщина

Следователи опрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства произошедшего. Фото: СУ СКР по МО

В Мурманске на проспекте Кирова возле дома №23 нашли труп пожилой женщины. Оказалось, что 64-летняя северянка выпала из окна своей квартиры. Городским следственным отделом по данному факту проводится процессуальная проверка.

- Прибывший на место происшествия следователь осмотрел тела погибшей. Каких-либо телесных повреждений, указывающих на насильственный характер смерти женщины, не обнаружено. Установлено, что погибшая, 1956 года рождения, выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Следы борьбы, волочения на месте падения, а также в квартире отсутствуют, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской област Алина Александрович.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев случившегося, устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним: на прошлой неделе в Мурманске на улице Загородной обнаружили труп пожилого мужчины. Тело северянина нашла в квартире его знакомая.

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