В Мурманске на улице Загородной обнаружили труп пожилого мужчины

Причина смерти северянина устанавливается. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Только что начавшаяся неделя не оставила мурманских следователей без работы. Так, в областном центре нашли труп 73-летнего мужчины, который вел асоциальный образ жизни.

- По месту жительства в квартире на улице Загородной, 19 обнаружено тело мужчины 1947 года рождения. К пожилому северянину наведалась знакомая, когда он долго не выходил на связь. При осмотре каких-либо телесных повреждений и признаков криминальной смерти не обнаружено. Следственным отделом по Мурманску проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мурманчанина, опрашиваются очевидцы, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного комитета России по Мурманской области Алина Александрович.

Напомним: в Мурманске в доме на улице Хлобыстова обнаружили труп мужчины. По данному факту полиция проводит проверку.

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