На сайте "Мурманэнергосбыта" выложены адреса должников

На сайте "МЭС" появились адреса крупных должников. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

- Что же творится? Оказывается, на сайте "Мурманэнергосбыта" есть список домов с долгами за отопление и подогрев воды! Не просто дом указан, а еще и квартира. Это же теперь в человека все пальцем будут тыкать. Считаю, что это нарушение закона! - такой возмущенный звонок поступил в редакцию "Комсомольской правды"-Мурманск" от читателя Николая.

На сайте крупнейшей теплоснабжающей компании Мурманской области и правда можно найти "доску позора". Должники разделены на категории: долги от 500 тысяч до миллиона рублей, от миллиона рублей и больше. Указаны улица, дом и номер квартиры. "Комсомолка" позвонила в "МЭС", чтобы узнать, насколько правомочно размещение такой информации.

- Закон о персональных данных не нарушен, так как не указываются иные данные, например, фамилия и имя человека, - сообщили в пресс-службе "Мурманэнергосбыта".

Напомним: жители Мурманской области должны предприятию свыше 6 миллиардов рублей.

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