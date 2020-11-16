В Мурманске раскрыли кражу четырехлетней давности

Пострадавший возвращался ночью от своих знакомых и по пути обронил портмоне. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2016 году в полицию Мурманска обратился мужчина с заявлением о краже портмоне с банковскими картами, с которых потом неизвестные сняли около 160 тысяч рублей.

Пострадавший возвращался ночью от своих знакомых и по пути обронил портмоне. Его нашел злоумышленник, снял деньги с карт в одном из банкоматов и скрылся в неизвестном направлении.

Казалось бы, найти преступника уже невозможно, тем более спустя столько времени, но полиции все же удалось раскрыть это дело.

- Сотрудниками были подготовлены соответствующие ориентировки и направлены коллегам, в том числе в другие регионы. Осенью 2020 года подозреваемый был задержан в Москве и под конвоем доставлен в Мурманск, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Виновным оказался житель Московской области, 1976 года рождения, которого уже судили за подобное преступление. Он признал свою вину и рассказал, что частью денег поделился со знакомой для оплаты ее обучения, а оставшееся оставил себе. Злоумышленника будут судить по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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