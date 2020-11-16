В Мурманске ищут 17-летнюю девушку с рыжими волосами

Девушка выходит на связь в соцсетях. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске снова пропадают люди. Так, 17-летнюю Алину Кошелеву, которая ушла из дома на проспект Кольский, 144, родные и близкие, а также волонтеры с правоохранителями ищут с 13 ноября.

Местонахождение юной северянки все еще не известно, однако она выходит на связь в соцсетях и говорит, что не пропала, попутно подшучивая над теми, кто ее ищет. Тем не менее, по словам координатора поисково-спасательного отряда "МурманСпас" Ольги Кононенко, отец девушки написал заявление в полицию, чтобы дочь вернули домой.

На момент пропажи мурманчанка была одета в серебристую укороченную куртку, черные джинсы и черные кроссовки. Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы рыжие, глаза карие.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшей Алине, просят позвонить по телефонам: 102 или 02 (полиция) или обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас": 8-911-311-70-20 (круглосуточно).

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