Бывшему начальнику Росстандарта Мурманской области за взятку в 200 тысяч рублей назначили штраф в 8 раз больше

Экс-руководитель признал свою вину. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Весной этого года начальник Росстандарта Мурманской области попался на взятке. По версии следствия, в 2018 году региональный отдел агентства по техрегулированию и метрологии (Росстандарт) проверял одно из областных энергетических предприятий и выявил, что там не соблюдаются требования безопасности и используется оборудование неутвержденного типа. Организации наказали устранить нарушения до февраля 2020 года.

Когда настал дедлайн, руководство предприятия попросило Росстандарт продлить срок устранения нарушений на несколько месяцев. Начальник регионального отдела сообщил представителю энергетической организации, что за взятку проигнорирует выданное ранее предписание, и нарушения можно будет не исправлять.

12 марта под контролем сотрудников УФСБ России и следователей он получил незаконное вознаграждение - 200 тысяч рублей. После получения денег злоумышленника задержали. Сейчас коррупционеру вынесли обвинительный приговор.

- Руководитель признан виновным в совершении преступления по части 5 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия". Приговором суда виновному назначено наказание - штраф в размере 1,6 миллиона рублей с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Приговор в законную силу еще не вступил, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович

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