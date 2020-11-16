Для Мурманской области закупили шесть новых школьных автобусов

В Мурманской области активно меняют школьные автобусы. Фото: Андрей КАРА

Вопрос с транспортом, который возит школьников из отдаленных населенных пунктов в школы, всегда стоял в Мурманской области. Какие-то автобусы выходят из строя, а где-то и их и вовсе не хватает.

В прошлом году ужалось оперативно купить несколько машин прямо в начале учебного года. Новая партия приедет через год.

- За счет федерального бюджета были закуплены еще шесть школьных автобусов. Они отправятся в Заозерск, Кольский район, Полярные Зори, Оленегорск, центр комплексного обслуживания населения, школу-интернат в Зеленоборском. Это позволяет решать задачи доставки школьников для всех необходимых мероприятий по учебе, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Срок поставки автобусов пока не озвучивался.

Напомним: с 16 ноября школьники вернулись к учебе после окончания осенних каникул.

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