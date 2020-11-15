На полуострове Среднем откроют самый северный ресторан России

Регион получит 42 миллиона рублей на реализацию туристических проектов. Фото: Ольга Барабанова

Ни для кого не секрет, что Мурманская область пользуется популярностью у путешественников. Так, по словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, кольский край стал одним из самых популярных направлений для туристов в новогодние праздники.

Кроме того, стало известно, что регион получит 42 миллиона рублей на реализацию туристических проектов. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- На федеральный грант по развитию туризма претендовали 4 тысячи проектов со всей страны, победили 472. 16 из них будут реализованы в Заполярье, - отметил глава региона. - Так, субсидию получит проект создания ресторана на полуострове Средний. В самом северном ресторане России будут подавать морепродукты и так полюбившиеся туристам блюда арктической кухни.

Один из туроператоров на средства гранта сможет купить микроавтобус с оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. А владельцы гостиниц и мини-отелей планируют за счет гранта улучшить качество услуг.

- Северяне и наши гости должны получать качественный сервис, чтобы ничто не могло испортить впечатления от путешествий по Кольскому краю, - подчеркнул Андрей Чибис.

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