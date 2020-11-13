Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: коронавирус проник в колонии Мурманской области

В колонии созданы медицинские изоляторы, в которых имеются необходимые коммунально-бытовые условия. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- На Угольках массовое заражение осужденных. Огромный очаг, - такое сообщение на минувших выходных появилось в соцсетях.

Долгое время в УФСИН по Мурманской области не комментировали ситуацию. Некая ясность была внесена спустя неделю. У 24 осужденных выявлен коронавирус, у четырех из их числа - легкая форма, остальные - бессимптомные пациенты. Осужденные содержатся изолировано, находятся под наблюдением медработников, им назначено противовирусное лечение. Состояние их здоровья удовлетворительное. Случаев диагностирования на фоне коронавируса пневмонии и госпитализации в гражданские лечебные учреждения не было.

В колонии созданы медицинские изоляторы, в которых имеются необходимые коммунально-бытовые условия.

- В связи с выявлением в ИК-17 Мурманска нескольких осужденных с признаками острой вирусной инфекции с 23 октября 2020 года и до особого указания главным государственным санитарным врачом МСЧ-51 ФСИН России вынесено постановление о введении в учреждении дополнительных режимно-ограничительных мероприятий, - сообщили в оперштабе Мурманской области. - Приостановлено предоставление краткосрочных свиданий (за исключением лиц, осуществляющих юридическую помощь и участвующих в судебно-следственных действиях), ограничены посещения учреждения представителями различных организаций. Как и ранее действует запрет на проведение длительных свиданий.

Помимо этого личный состав всех служб, включая медицинских работников, переведен на двухнедельный график несения службы без возможности выхода за пределы учреждения.

- Все помещения обеспечиваются сквозным проветриванием. Минимизировано передвижение сотрудников и осужденных по учреждению. Проводится дезинфекционная обработка объектов учреждения. В ряде помещений установлены рециркуляторы воздуха «Дезар» и УФ-лампы. Осужденные и сотрудники колонии обеспечены средствами индивидуальной защиты. В медицинской части учреждения имеются необходимые лекарственные препараты в достаточном объеме для лечения вирусных инфекций, в том числе для лечения новой коронавирусной инфекции, сопутствующих патологий. На протяжении всего периода борьбы с коронавирусной инфекцией все сотрудники УИС и лица, содержащиеся в учреждениях УФСИН России по Мурманской области, с симптомами ОРВИ в обязательном порядке тестируются на новую коронавирусную инфекцию, - уточнили оперштабе.

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