Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: для дезинфекции подъездов от коронавируса будут привлекать спецорганизации

Постановление, подписанное главой региона, разъясняет обязанности муниципалитетов по проведению такой работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Органы местного самоуправления Мурманской области смогут привлекать специализированные организации для дезинфекции подъездов за счет средств областной субсидии. Соответствующее постановление было опубликовано правительством Мурманской области 6 ноября.

Согласно документу, дезинфекцию помещений общего пользования необходимо провести в течение суток с момента поступления от регионального управления Роспотребнадзора информации о том, что среди жильцов квартир, расположенных в подъезде многоквартирного дома, выявлены заболевшие COVID-19. При этом в документе говорится, то управляющие компании самостоятельно провести такие работы должным образом не могут.

Постановление, подписанное главой региона, разъясняет обязанности муниципалитетов по проведению такой работы. Согласно документу, муниципалитет должен заключить договор со специализированной организацией на дезинфекцию. На оплату этой работы муниципалитеты смогут направить средства областной субсидии. В правила ее предоставления областные власти внесут изменения.

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