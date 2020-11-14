Разбитая теплица при гимназии в Мурманске станет спортплощадкой

Глава администрации пока не назвал конкретные сроки ремонта и переоборудования. Фото: Администрация города Мурманска.

Разбитая теплица на территории гимназии №6 в Мурманске станет закрытой спортплощадкой. О том, что объект собираются отремонтировать, заявил глава администрации Мурманска Евгений Никора во время онлайн-встречи с жителями Первомайского округа.

– Мы сейчас смотрим, какие есть технические решения, чтобы использовать хозяйственное помещение теплицы в качестве холодного склада для гимназии. Основание разбитой теплицы используем для площадки, – отметил Евгений Никора.

Однако глава администрации пока не назвал конкретные сроки ремонта и переоборудования.

На этой же встрече Евгений Никора сообщил, что забор у недостроенного здания на улице Кооперативной хотят обнести колючей проволокой.

Напомним: в Мурманской области предложили возродить теплицы при школах. Инициативу предложили на портале "Наш Север".

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