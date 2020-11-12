В Мурманске появился первый кандидат из сферы общепита, который могут закрыть из-за нарушения ковидных ограничений

К сожалению, стремление к выручке часто идет в разрез с законом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Малому и среднему бизнесу сейчас работать ой как не просто: из пандемии коронавируса и локдауна предприниматели потерпели огромные убытки. В августе в Мурманской области разрешили работать кафе и ресторанам, которые раньше обслуживали только на вынос. И теперь общепит пытается как можно скорее залатать дыры.

К сожалению, стремление к выручке часто идет в разрез с законом. Например, многие заведения продолжают работать после 23.00, хотя их время работы ограничили. Или проводят квизы, хотя массовые мероприятия запрещены. За это предприниматели получают солидные штрафы и проблемы.

Например, первый штраф в 50 тысяч рублей получило ООО «ФУД ПРО», которому принадлежит лофт-бар «Чердак». Затем по его стопам пошли ООО «Антарио» («Кружка-Аметист»), ООО «Голд тайм» («Грей Гус»).

9 ноября состоялся первый суд над ООО «Паб», которому принадлежит паб «Пинта». Теперь компании надо заплатить штраф в 50 тысяч рублей. Не исключено, что состоится суд по повторному нарушению. А вот для ООО «Успех» (диско-ресторан «Шуры-Муры») повторный суд неизбежен. Компания уже заплатила штраф в 50 тысяч рублей, а потом в отношении нее был составлен протокол о повторном нарушении. Это чревато штрафом до миллиона рублей или приостановкой деятельности на три месяца.

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