Судебные приставы арестовали маломерное судно из-за долга фирмы в 7 миллионов рублей

Судно могут передать на принудительную реализацию. Фото: пресс-служба УФССП

Мурманская фирма лишилась судна и денег из-за больших долгов. Известно, что у организации накопилось не много не мало, а 7 миллионов рублей задолженности в пользу разных взыскателей. В итоге судебные приставы Ленинского округа Мурманска возбудили исполнительное производство, предупредив руководство фирмы, что после неуплаты долга в добровольный срок будут применены принудительные меры. Последнее и произошло.

- Когда установленный срок истек, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, а также обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах организации. В результате со счета фирмы было списано более одного миллиона рублей, которые перечислены взыскателям, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Кроме того, судебный исполнитель выяснил, что в собственности у организации имеется маломерное судно. Из-за неисполнения решения суда, катер был арестован. Теперь у руководства фирмы есть 10 дней для погашения остатка долга, иначе арестованное имущество придется продать.

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