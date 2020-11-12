В Кировске пожарные спасли из горящего дома 6 человек

На месте работали два пожарно-спасательных подразделения. Сейчас устанавливаются причины возгорания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 ноября в 3.48 в дежурную службу МЧС поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу город Кировск, улица Мира, 6.

- Произошло возгорание в трехкомнатной квартире пятиэтажного дома. В результате пожара ода из комнат выгорела полностью, квартира закопчена по всей площади, для контроля вскрыта соседняя квартира, - сообщил в Управлении МЧС России по Мурманской области.

С этажей, расположенных выше, пожарным удалось спасти шесть человек. На месте работали два пожарно-спасательных подразделения. Сейчас устанавливаются причины возгорания.

Напомним: В Мурманске из горящего дома спасли полугодовалого ребенка и еще четверых северян. Пожар случился на улице Бредова, 12. А в конце того же месяца в Мурманской области горели автомойка и строительные вагончик. Люди в пожарах не пострадали.

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