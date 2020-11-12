В Мурманске в Долине уюта уложили асфальт на лыжероллерной трассе

В Долине Уюта продолжается реконструкция. Фото: правительство Мурманской области

Работы по комплексному развитию спорткомплекса «Долина Уюта» в Мурманске выходят на финишную прямую.

– Подрядчик до снега заасфальтировал в два слоя лыжероллерную трассу протяженностью 2,5 километра. Сейчас рабочие трудятся над устройством освещения и откосов на этом участке, а также прокладывают трубы водоотведения, – сообщил вице-губернатор, министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

В «Долине Уюта» продолжаются работы по прокладке труб системы оснежения. Ранее провели профилирование существующих лыжных трасс протяженностью пять километров.

Рабочие смонтировали быстровозводимый крытый хоккейный корт площадью 2340 квадратных метров. А сейчас подрядчик заканчивает монтаж тентового покрытия для него и занимается устройством наружных сетей электроснабжения. Идет планировка территории под благоустройство. А вот работы по благоустройству «Аллеи Славы спортсменов» уже завершены.

Отметим, что работы в комплексе ведутся в рамках национального проекта «Демография» и региональной программы «Спорт – норма жизни». Вице-губернатор держит ход работ на объекте под личным контролем.

До этого мурманчане не раз просили в соцсетях преобразить важный для горожан спорткомплекс. Полностью сдать объект подрядчик должен до конца 2020 года.

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