В Мурманске в Долине уюта уложили асфальт на лыжероллерной трассе

В Долине Уюта продолжается реконструкция. Фото: правительство Мурманской области
Работы по комплексному развитию спорткомплекса «Долина Уюта» в Мурманске выходят на финишную прямую.
– Подрядчик до снега заасфальтировал в два слоя лыжероллерную трассу протяженностью 2,5 километра. Сейчас рабочие трудятся над устройством освещения и откосов на этом участке, а также прокладывают трубы водоотведения, – сообщил вице-губернатор, министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.
В «Долине Уюта» продолжаются работы по прокладке труб системы оснежения. Ранее провели профилирование существующих лыжных трасс протяженностью пять километров.
Рабочие смонтировали быстровозводимый крытый хоккейный корт площадью 2340 квадратных метров. А сейчас подрядчик заканчивает монтаж тентового покрытия для него и занимается устройством наружных сетей электроснабжения. Идет планировка территории под благоустройство. А вот работы по благоустройству «Аллеи Славы спортсменов» уже завершены.
Отметим, что работы в комплексе ведутся в рамках национального проекта «Демография» и региональной программы «Спорт – норма жизни». Вице-губернатор держит ход работ на объекте под личным контролем.
До этого мурманчане не раз просили в соцсетях преобразить важный для горожан спорткомплекс. Полностью сдать объект подрядчик должен до конца 2020 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Долине Уюта в Мурманске появятся сноубордический и кинологический парки. Зеленый уголок отдыха ждет реконструкция (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru