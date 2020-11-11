Андрей Турчак о недвижимости в Болгарии депутата Совета депутатов Мурманска Виктора Хабарова: "Меры реагирования не заставят себя ждать"

Первый заместитель председателя Правительства РФ приезжал в Мурманск на выездное заседание Совфеда и открытие Центра управления регионом. Фото: Правительство Мурманской области

Главный редактор газеты «Вечерний Мурманск» и депутат горсовета Мурманска Виктор Хабаров в последнее время сам стал центром внимания СМИ. Сначала его исключили из регионального отделения партии «Единая Россия», а теперь прокуратура проверяет его дом и фирму в Болгарии, которые не были указаны в декларации.

Ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Турчак, который приезжал в Мурманск на выездное заседание Совфеда и открытие Центра управления регионом.

- Внимательно следим за всеми процессами в наших региональных отделениях. Мы все были свидетелями ситуации, когда наш член и коллега являлся редактором городской газеты и позволял себе в адрес секретаря отделения Андрея Чибиса и политики правительства Мурманской области, мягко говоря, не корректные статьи. Его исключение из партии было решением не секретаря, вопрос вынесли на комиссию по этике. Мы стоим на пороге важного события - выборы депутатов Госдумы в 2021 году, одновременно с которыми пройдут выборы в Мурманскую областную Думу. Любые такие разногласия внутри отделения позитивно не могут восприниматься, но вопрос партийной дисциплины и этики стоит на первом месте. Можно обладать депутатским мандатом и при этом обладать недвижимостью за рубежом и не декларировать свои доходы. Разве это этично и законно? Я уверен, что этому будет дана соответствующая оценка, будут и меры реагирования, в том числе прокурорские, и они не заставят себя долго ждать, - пообещал Андрей Турчак.

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