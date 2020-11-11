Митрополит Митрофан и вице-премьер Чернышенко обсудили строительство в Мурманске духовно-спортивного центра и кафедрального собора

Митрополит также поднял острую для Мурманской области тему - строительство кафедрального собора. Фото: Мурманская епархия

10 ноября в Мурманске с рабочим визитом побывали заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и заместитель председателя правительства региона Дмитрий Чернышенко. Они торжественно открыли Центр управления региона, а также провели выездное совещание Совфеда по цифровизации Арктики.

Помимо этого высокопоставленные гости встретились с митрополитом Митрофаном. Владыка рассказал о пилотном проекте для всей России - строительстве в Мурманске духовно-спортивного центра. Дмитрий Чернышенко поддержал идею и предложил привлечь к работе с подростками казачество и Росгвардию.

Митрополит также поднял острую для Мурманской области тему - строительство кафедрального собора. В свое время ходили слухи, вызвавшие возмущение у северян, что его создадут на месте стадиона Профсоюзов. Но в епархии опровергли эту информацию. Что не решаете вопроса, что в городе-герое нет главного собора.

Владыка сообщил, что этот не решенный в течение более чем ста лет вопрос на днях приобрел новый смысл. Согласно обнаруженным в архивах документам, собор изначально должен был стать памятником погибшим в Первой мировой войне. По аналогии Храма Христа Спасителя в Москве, который возведен в память о героях Отечественной войны 1812 года. Копии найденных документов Владыка передал Дмитрию Чернышенко.

- Строительство такого храма-памятника объяснялось тем, что именно первая мировая война открыла истинное значение Мурмана. Через него Россия получила прямой выход в северные моря, необходимый для поставок военных грузов от союзников. Поэтому Государь Император Николай Второй принял решение построить порт, город, железную дорогу и создал военную флотилию Ледовитого океана. В итоге страна стала получать огромное количество необходимых грузов, - рассказал Глава Мурманской Митрополии.

Исходя из выше сказанного, Митрополит Митрофан предложил возродить идею строительства в Мурманске Храма-памятника россиянам, погибшим в годы Первой мировой войны и предать этому строительству федеральный статус, по примеру главного храма Вооружённых сил в Подмосковье.

- Мы не сможем идти дальше, если не будем знать подлинной истории Отечества. Первую мировую войну большевики оболгали, назвав империалистической. А ведь если бы не их военный переворот и подлый Брестский мир, то Россия выиграла бы эту войну. Наши солдаты совершили множество героических подвигов, а страна понесла тяжелые потери. Но в советское время герои этой войны были забыты, и наш долг восстановить справедливость, - добавил Митрополит Митрофан.

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