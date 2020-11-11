Житель Таджикистана финансировал из Мурманска международную террористическую организацию

Иностранец действовал не в одиночку, а с сообщницей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гражданин Таджикистана, проживающий в Мурманске, попался на пособничестве боевикам. Как стало известно правоохранительным органам, 24-летний иностранец спонсировал запрещенную в России террористическую исламистскую организацию.

- Подозреваемый вместе с 44-летней жительницей Мурманска организовал устойчивый канал финансирования вооруженного формирования "Хайят Тахрир аш-Шам", структурно входящего в запрещенную в России международную террористическую организацию "Джебхт ан-Нусра" *, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Мурманской области.

На молодого человека завели уголовное дело по части 4 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». В отношении его соучастницы в июле этого года были возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 33, части 1 статьи 205.1 и части 2 статьи 205.2 УК РФ «Соучастие в финансировании терроризма» и «Призывы к осуществлению террористической деятельности».

"Джебхт ан-Нусра" * - запрещенная в России международная террористическая организация.

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