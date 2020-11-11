Губернатор Мурманской области предложил на уровне закона обязать частные камеры предоставлять записи с камер видеонаблюдения

Это поможет не только правительству оперативнее следить за тем, что творится на местах, но и сделает многие процессы прозрачнее для жителей. Фото: Правительство Мурманской области.

В Мурманске состоялось совещание о перспективах цифрового развития регионов Арктической зоны, в котором приняли участие губернаторы разных северных субъектов РФ, а также члены Совета Федерации.

Выступавшие смогли представить свои предложения, которые могут содействовать цифровизации Арктики, которые были по итогам встречи обобщены в единый документ. Его планируется внести на рассмотрение Совфедом.

Глава Мурманской области Андрей Чибис выдвинул два предложения. Первое - юридически обязать муниципалитеты обязать работать в информационных система, в том числе отчитываться в них о проделанной работе. Это поможет не только правительству оперативнее следить за тем, что творится на местах, но и сделает многие процессы прозрачнее для жителей.

- У органов муниципальной власти должны быть понятные обязанности, - подчеркнул глава региона. - Сейчас мы проводим разъяснительные беседы, но возникают споры из-за отсутствия соответствующего законодательства.

Второе предложение касается камер наружного видеонаблюдения. Сейчас собственники различных объектов от торгово-развлекательных центров до магазинов не обязаны передавать записи кому бы то не было. А ведь такие материалы, например, могли бы чаще помогать в раскрытии преступлений или в других делах.

- Видеонаблюдение - это не только вопросы безопасности. Сейчас частный собственник не обязан передавать данные в открытый доступ. Чтобы их получить, мы договариваемся по понятия или через правоохранительную систему. Предлагаем законодательно прописать момент, чтобы мы имели доступ к камерам. Чтобы систему наружного видеонаблюдения модно было устанавливать на частные объекты, - уточнил Андрей Чибис.

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