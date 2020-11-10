Губернатор Мурманской области поручил проверить депутата горсовета Мурманска Виктора Хабарова и его недвижимость в Болгарии

Андрей Чибис поручил держать руку на пульсе. Фото: правительство МО

Недавно в Мурманске накалилась ситуация вокруг депутата Совета депутатов облцетра Виктора Хабарова. Напомним: у него обнаружили незадекларированную недвижимость в Болгарии, а также иностранную фирму.

Этот факт подтвердили в ФСБ, а сейчас депутата проверяет прокуратура. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на заседании антикоррупционной комиссии поручил держать руку на пульсе.

- Обращаю еще раз внимание, коллеги, на необходимость очень жесткого соблюдения требований закона, надлежащего декларирования имущества и денежных средств. Это касается всех без исключения, независимо от персоналий и должностей. Недавно прокуратурой Мурманской области выявлено еще одно нарушение требований законодательства депутатом города Мурманска. Прошу управление по реализации антикоррупционной политики провести все необходимые проверочные мероприятия и представить позицию по выявленным прокуратурой фактам, - сообщил глава региона.

Ранее несколько депутатов горсоветов разных муниципалитетов лишились полномочий из-за ошибок в декларациях.

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