Трех депутатов в Мурманской области лишили полномочий из-за нарушения закона о коррупции

Губернатор обратил внимание на необходимость очень жесткого соблюдения требований закона. Фото: правительство МО

Как недавно стало известно, чиновники из администрации Мурманска и Терского района скрывали свои доходы, хотя обязаны полностью отчитываться перед населением о своем заработке. Прокуратура в адрес мэрий внесла представления, чтобы все нарушения были устранены.

Тем временем губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел заседание по противодействию коррупции, где одним из главных вопросов обсуждения стало достоверное и полное предоставление госслужащими сведений о доходах, расходах и об имуществе.

Открывая встречу, глава региона отметил, что по итогам прошлого года шесть человек, замещающих муниципальные должности, нарушили требования закона «О противодействии коррупции». В итоге три депутата были досрочно освобождены от исполнения своих полномочий.Также после избрания нового депутатского корпуса в муниципалитетах остались без должности еще три народных избранника.

- Обращаю еще раз внимание, коллеги, на необходимость очень жесткого соблюдения требований закона, надлежащего декларирования имущества и денег. Это касается всех без исключения. Недавно прокуратура Мурманской области выявила еще одно нарушение требований законодательства депутатом Мурманска. Прошу управление по реализации антикоррупционной политики провести проверочные мероприятия и представить позицию по выявленным прокуратурой фактам, – подчеркнул Андрей Чибис, поблагодарив правоохранительные органы за внимательную работу.

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