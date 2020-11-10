В Мурмашах ищут помощников для выгулов двух собак, которых приютила бабушка

Для Лои и Даффи ищут друзей и новых хозяев. Фото: vk.com/public161708311

В Мурмашах для собак по кличке Лоя и Даффи ищут помощников для выгула, а еще лучше новых хозяев. Сейчас пушистые друзья живут дома у одной из местных пенсионерок, женщина нашла мокроносых этой зимой еще щенками. Изначально собак было четверо, двоих уже пристроили, а вот Лое и Даффи пока повезло меньше.

- У приютившей их бабушки хватает сил только кормить, поить собак и убирать за ними. Воспитывать и выгуливать Лою и Даффи просто некому. Целый день они общаются между собой, иногда их воспитывает кто-нибудь из бабушкиных взрослых собак, - сообщается в группе «ВКонтакте» «Реальная помощь».

Лоя красивая и непоседливая, похожа на лайку. Собака подвижная и веселая, поэтому точно не заставит скучать новых хозяев. Даффи похожа на овчарку и покрупнее своей мохнатой сестры. Очень усидчивая, понимающая и неконфликтная. Оба животных привиты, стерилизованы и не имеют проблем со здоровьем.

Жители области, которые готовы выделить время для выгула собак или пристроить их в своем доме для счастливой жизни, могут обратиться к куратору Галине Носовой по номеру 8-951-296-95-35.

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