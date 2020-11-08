"Сильно замерз и громко плакал": в Мурманске нашли щенка хаски, привязанного к дереву

Щенка взяли на временную передержку. Фото: Надежда Титова

На необычную находку наткнулись в Мурманске прохожие утром 8 ноября. В городской лесополосе был обнаружен щенок хаски, который жалобно скулил.

- Около 11 часов на проезде Ледокольном в лесу найден привязанный к дереву щенок хаски. Сильно замерз и громко плакал. Возраст около 2-2,5 месяцев. Возможно, кто-то знает щенка или сможет объяснить как он оказался привязанным в лесу. Сейчас находится на кратковременной передержке, - рассказала на личной странице в соцсетях жительница Мурманска Надежда Титова.

Так что сейчас хвостатый дружок в безопасности и накормлен. Хозяев малыша или тех, кто его знает, просят позвонить по телефону: 8 902 135 73 (Надежда).

Напомним: в Мурманске ищут новую семью для пса, оставленного на трассе "Кола". Животное ожидало хозяина на обочине, но за ним так никто и не вернулся.

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